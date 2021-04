Superlega, l’Inter conferma la presenza fra i club fondatori

L’Inter conferma la sua presenza nella Superlega. Dopo il comunicato ufficiale (vedi articolo) i nerazzurri ribadiscono di essere fra i club fondatori. Si attendono altre reazioni, vista l’importanza della notizia e i suoi sviluppi.



PRESENZA IN SUPERLEGA – Questo l’annuncio dell’Inter, appena pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale. “FC Internazionale Milano si è unita alla fondazione – congiuntamente a 11 prestigiosi club europei di calcio – di una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori”. Il comunicato segue poi con quello congiunto, già pubblicato in precedenza. Si attendono, in giornata, altri aggiornamenti su questa notizia che sconvolge il mondo del calcio.