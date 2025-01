Supercoppa, pari dopo i 90′: supplementari o rigori? Regolamento

Oggi al via la Supercoppa italiana, con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. Domani toccherà a Juventus e Milan. Il 6 gennaio la finalissima. Cosa succede se le partite finiscono in parità dopo i 90′: supplementari o rigori? Il regolamento parla chiaro.

SUPERCOPPA ITALIANA – IL CALENDARIO

SEMIFINALI

Inter-Atalanta giovedì 2 gennaio ore 22 locali (20 ora italiana) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5

Juventus-Milan venerdì 3 gennaio ore 22 locali (20 ora italiana) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5.

SUPERCOPPA ITALIANA – IL REGOLAMENTO SE LA PARTITA FINISCE IN PARITÀ DOPO 90′

In caso di parità al 90′ non si disputeranno più i tempi supplementari come previsto solitamente, ma si andrà direttamente ai rigori. La stessa cosa è successa anche nella scorsa edizione della competizione, vinta dall’Inter. E anche in Coppa Italia, si sta adoperando la stessa soluzione.

SUPERCOPPA ITALIANA – FORMAT

La 37ª edizione del Torneo si svolgerà a Riyadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (2 – 3 gennaio 2025) e la Finale il 6 gennaio 2025. I Club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno l’Inter, Campione d’Italia 2023/2024, la Juventus, vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, il Milan, secondo classificato in Campionato nella stagione 2023/2024 e l’Atalanta, finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa. La prima Semifinale sarà Inter-Atalanta di questa sera, la seconda semifinale vedrà affrontarsi Juventus e Milan venerdì 3 gennaio 2025. La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio 2025.