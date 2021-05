La Supercoppa Italiana sarà una sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri, Campioni d’Italia da domenica 2 maggio, affronteranno i bianconeri che hanno appena vinto la Coppa Italia (vedi articolo). Ancora da capire in quale stadio e soprattutto quando.

TROFEO IN PALIO – L’Inter affronterà la Juventus nella Supercoppa Italiana, che diventa così la prima partita certa della stagione 2021-2022. Dopo dieci anni i nerazzurri tornano a giocare il torneo che mette di fronte la vincente della Serie A con quella della coppa nazionale, e lo fanno da trionfatori del campionato. A oggi non si sa ancora se la partita, in gara secca, sarà disputata prima che prenda il via la stagione (metà agosto) oppure in corso (quest’anno si è disputata a gennaio). Di certo, visto che stasera c’erano 4.300 spettatori a Reggio Emilia, è prevista una minima riapertura ai tifosi. In aggiunta, la Lega Serie A dovrà decidere se giocarla al Meazza (“in casa” è chi si aggiudica lo scudetto) o in campo neutro, in Italia oppure all’estero. L’Inter ha conquistato cinque volte la Supercoppa Italiana nella sua storia, l’ultima nel 2010 battendo 3-1 la Roma. La Juventus è invece detentrice del torneo e se l’è aggiudicato più volte di tutti, nove.