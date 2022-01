Supercoppa italiana, Lega Serie A conferma: Inter-Juventus il 12 gennaio

La Lega Serie A ribadisce con estrema fermezza che Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana, non subirà alcun rinvio e si giocherà come da programma a San Siro il 12 gennaio alle ore 21.00

DECISIONE FINALE – Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi nel pomeriggio in via d’urgenza per valutare la disputa della gara di Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus a fronte dell’emergenza da Covid-19, ha confermato, con decisione presa all’unanimità, che l’incontro si terrà come da programma il prossimo 12 gennaio alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.