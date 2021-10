Supercoppa Italiana Inter-Juventus, la data dall’Arabia Saudita. Ma manca l’OK

Dall’Arabia Saudita arriva la data della Supercoppa Italiana Inter-Juventus. La partita, però, non è ancora certa di essere disputata nel giorno segnalato.

IL CALENDARIO – Quando si giocherà la Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus? Il rebus resta ancora, nonostante dall’Arabia Saudita arrivino voci più o meno certe. Il Saudi Tourism Authority, ossia l’Autorità al Turismo, segnala in un calendario degli eventi invernali la partita per mercoledì 22 dicembre. Sarebbe l’ultima del 2021 per entrambe le squadre, ma c’è incertezza in tal senso. In quei giorni si gioca la diciannovesima giornata di Serie A, che conclude in turno infrasettimanale il girone d’andata. Juventus-Cagliari è in programma martedì 21 dicembre alle 20.45, Inter-Torino proprio il 22 alle 18.30. È chiaro che la conferma della Supercoppa Italiana il 22 dicembre sposterbbe entrambe le gare a data da destinarsi, nel 2022. La Lega Serie A, ieri impegnata in Assemblea (vedi articolo), al momento non ha confermato e nemmeno i club hanno dato indicazioni. Presumibile, quindi, che l’annuncio dall’Arabia Saudita sia ancora con giorno provvisorio in attesa di conferma. Non è escluso che la Supercoppa Italiana si giochi il 22 dicembre, ma per l’ufficialità di Inter-Juventus bisogna ancora aspettare: l’OK al momento non c’è ancora.