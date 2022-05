Supercoppa Italiana, Inter già sicura: rivale da attendere! Data in anticipo

L’Inter è la prima squadra sicura di prendere parte alla Supercoppa Italiana 2022-2023, dopo il trionfo in Coppa Italia di ieri sera (vedi articolo). Per l’avversario c’è da attendere l’esito della Serie A, con due strade.

NUOVO TROFEO IN PALIO – La trentacinquesima edizione della Supercoppa Italiana vedrà l’Inter protagonista per l’undicesima volta. Non è ancora noto però se sarà “in casa” o “in trasferta”, a livello pro-forma. Per questo è necessario conoscere l’esito della Serie A, che definirà anche l’avversario. Dovesse vincere il Milan sarebbe un derby coi rossoneri da campioni d’Italia, altrimenti toccherebbe alla Juventus. Questo perché il regolamento, nel caso in cui la stessa squadra vinca sia il campionato sia la Coppa Italia, dà il secondo posto alla perdente della finale. La data, indicativa, è fra tre mesi esatti: venerdì 12 agosto. Con la Serie A che inizierà il giorno dopo (sabato 13) significa che l’esordio dei nerazzurri nel prossimo campionato non potrà avvenire prima di lunedì 15, a meno che la Supercoppa Italiana non venga spostata successivamente. Da novembre però c’è lo stop per i Mondiali, appare difficile che possa giocarsi di nuovo in inverno. L’Inter, sei volte campione, proverà a bissare la Supercoppa Italiana conquistata al 121′ il 12 gennaio sempre contro la Juventus.