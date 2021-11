Supercoppa italiana, ecco perché si giocherà a Milano: capienza al 100%? – CdS

Supercoppa Italiana, niente Arabia Saudita quindi. La partita si giocherà ufficialmente a Milano il prossimo 12 giugno. Il Corriere dello Sport questa mattina ha spiegato il motivo.

A MILANO – Inter-Juventus, sfida di Supercoppa italiana, si giocherà ufficialmente a Milano il prossimo 12 gennaio 2022. La decisione definitiva è arrivata dopo il Consiglio di Lega, ma ormai era nell’aria. Di Arabia Saudita si parlerà nelle prossime stagioni, visto che, in base agli accordi, resta ancora un’edizione di Supercoppa da disputare nella nazione asiatica. Giocare a Milano il 12 gennaio, un mercoledì, significa non rinviare alcuna partita, ed è uno dei motivi per cui il 5 gennaio non è stato preso in considerazione in quanto avrebbe obbligato lo spostamento non solo delle gare di Inter e Juventus, ma anche di Milan-Roma. Inoltre, è stata scelta Milano perché garantisce una capienza maggiore rispetto all’Olimpico. Le due società, chiaramente, si divideranno, visto che né Inter né Juventus giocheranno formalmente in casa. La speranza, inoltre, è che il 12 gennaio 2022 ci sia il via libera per il 100% della capienza così da poter incassare una cifra simile ai 7 milioni assicurati dall’Arabia Saudita.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.