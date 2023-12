Supercoppa Italiana, decise le semifinali: l’avversaria dell’Inter!

La Supercoppa Italiana col nuovo format a quattro squadre si svolgerà in Arabia Saudita. Sono state diramate le semifinali. Dunque l’avversaria dell’Inter.

LA FINAL FOUR − Decise le semifinali della Supercoppa Italiana: Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina. Come riferisce Sport Mediaset, con Canale 5 unico possessore dei diritti televisivi della competizione, la prima sfida sarà quella tra i campioni d’Italia e la Viola giovedì 18 gennaio; mentre Inter e Lazio si incontreranno il giorno dopo venerdì 19 gennaio. La finalissima è prevista per lunedì 22 e si svolgerà tra Riad e Gedda. Decisiva la missione in Oriente di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A, insieme ai rappresentanti dei quattro club impegnati. Dunque, ciò cambierà anche il calendario del campionato. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina recupereranno i rispettivi match tra febbraio e marzo in base ai rispettivi sorteggi e impegni di Champions e Conference League.