Supercoppa italiana, decide il Consiglio di Lega: cambia anche la formula? – CdS

Supercoppa italiana, si gioca a Riyad? Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ieri Luigi De Siervo è rientrato dall’Arabia Saudita per parlare della finale Inter-Juventus e del rinnovo del contratto per la vendita dei diritti. Ora la decisione finale passa al Consiglio di Lega.

FINALE – Supercoppa italiana Inter-Juventus, si gioca in Italia o in Arabia Saudita? Ieri l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è tornato da Riyad dopo aver parlato della finale e del possibile rinnovo di contratto con gli arabi per la vendita dei diritti tv della Serie A in quell’area. Ora sarà il Consiglio di Lega a prendere una decisione, ma per giocare la finale a Riyad quest’anno la Lega vuole un impegno irrevocabile al rinnovo dell’accordo per le prossime sei edizioni. Sul tavolo una cifra che può arrivare massimo a 180-190 milioni. Possibile anche cambio formula, un po’ come successo in Spagna, dove non si giocherebbe più la finale secca bensì una Final Four.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.