Supercoppa Italiana, sarà ancora Final Four! Resta un’incognita

Confermato il format Final Four anche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Resta, invece, ancora un interrogativo che verrà risolto prossimamente.

SCELTA E INCOGNITA – Quest’oggi si è svolta l’assemblea della Lega Serie A, che tra i temi si è occupata del format della prossima edizione della Supercoppa Italiana. Dall’incontro tra i vertici è emersa la decisione di proseguire sulla linea della Final Four anche nella stagione 2025/2026. Si ripeterà, dunque, quanto visto negli ultimi due anni, con l’Inter vincitrice nel 2023/2024 e finalista nel 2024/2025. Ancora da definire, invece, il luogo in cui si terrà la prossima Final Four della Supercoppa Italiana, finora ospitata dall’Arabia Saudita. Il contratto fra la Lega Serie A e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha una valenza di quattro anni, ma la decisione inerente all’edizione 2025/2026 sarà resa nota solo a fine aprile, come ha spiegato direttamente il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Supercoppa Italiana, la decisione sulla Final Four

COLLABORAZIONE – Queste le parole spese dal Presidente di Lega, Ezio Simonelli dopo l’assemblea: «È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa Italiana. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione».