Supercoppa Italiana 2021: quando si giocherà Inter-Juventus?

La Supercoppa Italiana 2021 vedrà sfidarsi Inter e Juventus, vincitrici rispettivamente dello Scudetto e della Coppa Italia della scorsa stagione. Si attende di sapere quando si giocherà la sfida, di cui si conosce già la location.

ATTESA PROLUNGATA – Inter-Juventus sarà la partita che assegnerà la Supercoppa Italiana 2021. I nerazzurri in qualità di Campioni d’Italia in carica. I bianconeri in quanto vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. Le due squadre torneranno così a sfidarsi in questo torneo per la prima volta dal 2005, quando decise una rete di Juan Sebastian Veron. Tuttavia, nonostante la stagione 2021/22 sia già iniziata, ancora non si conosce la data.

Supercoppa Italiana 2021: data e luogo

LUOGO – Al momento, l’unica cosa certa è il Paese che ospiterà la gara valida per la Supercoppa Italiana 2021. Inter-Juventus si giocherà infatti in Arabia Saudita, come annunciato già a maggio dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino (vedi dichiarazioni). Una congiunzione che evoca ricordi dolci a Simone Inzaghi. Infatti il neo-allenatore nerazzurro ha già sfidato i bianconeri in una finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Era il 22 dicembre 2019, e la Lazio di Inzaghi si impose per 3-1. Sulla panchina bianconera non c’era più Massimiliano Allegri, tornato quest’anno a Torino, bensì Maurizio Sarri, che a Roma ha preso il posto proprio di Inzaghi.

DATA – Nonostante la Serie A 2021/22 sia già iniziata, non si conosce ancora quando si giocherà la Supercoppa Italiana. Sebbene ormai è palese che l’edizione 2021 si disputerà in pieno inverno, e non più prima dell’avvio della stagione come di consueto. Del resto, cinque delle ultime sette edizioni di questo trofeo si sono disputate in pieno inverno, tra metà dicembre e metà gennaio. Compresa l’ultima, tra Juventus e Napoli, andata in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 20 gennaio. Data che venne definita il 20 novembre 2020 dalla Lega Serie A (vedi comunicato). Non resta quindi che attendere ancora diverse settimane per conoscere quando Inter e Juventus si sfideranno per vincere la Supercoppa Italiana 2021.