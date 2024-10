Un super Arnautovic stende la Norvegia. Gara perfetta dell’Austria

Un super Marko Arnautovic porta l’Austria in paradiso. L’attaccante dell’Inter guida i suoi a una vittoria gigantesca contro la Norvegia di Haaland. Al triplice fischio il tabellino segna 5-1

SUPER – Si è chiusa con un roboante 5-1 la sfida tra l’Austria di Marko Arnautovic e la Novergia di Erling Haaland. Se tutti erano pronti a vedere la stella del Manchester City a brillare, la copertina del match di oggi l’ha vinta senza ombra di dubbio l’attaccante dell’Inter. Partenza con il botto per gli austriaci. Baumgartner pesca con un filtrante proprio Marko Arnautovic che dalla distanza ci prova con un missile che si stampa sotto al sette di sinistra e porta l’Austria in vantaggio dopo appena otto minuti. Al 39′ arriva poi il pareggio degli ospiti con Alexander Sorloth che devia in area di rigore una punizione al bacio e riacciuffa il risultato.

Secondo tempo da urlo: Arnautovic perfetto in Austria-Norvegia

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con l’Austria che alza il ritmo e dopo appena 4′ minuti dal fischio d’inizio ritorna in vantaggio con un super Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter calcia perfettamente il rigore appena conquistato. Tiro all’angolino basso di sinistra e risultato che cambia. Al 58′ arriva anche il tris dell’Austria con Philipp Lienhart che di testa su calcio d’angolo imbatte bene la sfera e mette il risultato in cassaforte. Al 62′ arriva anche il quarto gol dell’Austria con Stefan Posch che di testa anticipa tutti e mette in rete grazie a un cross perfetto di Marcel Sabitzer. C’è tempo anche per il quinto gol degli austriaci grazie a Michael Gregoritsch che sulla falsa riga del quarto gol, di testa mette in rete tutto solo e a porta vuota. Al triplice fischio sorride dunque l’Austria che mette in campo una prestazione perfetta