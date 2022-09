Suning respinge l’ipotesi cessione, ma può vendere l’Inter in un caso – SM

In giornata è arrivato il comunicato legato al Consiglio d’Amministrazione dell’Inter, che ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2022 (vedi articolo). Secondo Sport Mediaset la proprietà Suning, pur volendo reagire, esclude solo fino a un certo punto le voci di cessione.

IL RILANCIO – Per il momento Suning non molla. La famiglia Zhang, come annunciato in occasione del Consiglio d’Amministrazione di stamattina, ha pronto un maxi aumento di capitale da oltre cento milioni di euro. Secondo Sport Mediaset si tratta di un gesto forte ma per nulla scontato, a testimonianza della proprietà cinese di voler continuare a investire nell’Inter. La volontà di Suning è quella di far cessare le voci, continue, su un’ipotesi di cessione, che resta valida ma solo a condizioni vantaggiose per il gruppo cinese.