Suning, il peggio è passato. Zhang: «Sfide gravi ma debito stabilizzato»

Suning sta riprendendo quota dopo gli anni bui a causa Covid. Il patron dell’Inter, Zhang Jindong, ha rassicurato i propri dipendenti attraverso una eloquente e indicativa lettera

DIFFICOLTÀ − “Nell’ultimo anno, a causa di una serie di fattori interni ed esterni, l’azienda ha affrontato sfide senza precedenti, ma molti dipendenti hanno notato lo spirito di contrastare le avversità e il gruppo ha cercato di risolvere il problema. Attualmente, con il sostegno e l’aiuto del governo, il problema del debito del gruppo si è stabilizzato gradualmente e anche le operazioni di Tesco stanno riprendendo in modo regolare. In futuro, dovremo inevitabilmente affrontare difficoltà e sfide più gravi, ma finché non dimenticheremo le nostre aspirazioni originali rafforzando la nostra fiducia e mantenendo sempre lo spirito persistente e laborioso del popolo Suning, saremo sicuramente in grado di superare altri ostacoli.

PERDITE − Abbiamo incontrato difficoltà senza precedenti. La continua carenza di liquidità da giugno ha portato l’inventario di beni dell’attività 3C elettrica principale dell’azienda a raggiungere un minimo record e la scala delle vendite è diminuita drasticamente, con conseguente perdita sostanziale delle prestazioni operative. Nel trimestre, l’utile operativo della società è diminuito del 64,82% su base annua, l’utile lordo è diminuito drasticamente e la perdita di utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate è stata di 4,116 miliardi di yuan.

UNIONE − L’importante è salire dal fondo, indipendentemente dalla direzione della salita. Nel processo di risalita, sono la forza trainante e gli sforzi a tutti fondamentali per continuare ad andare avanti”.

