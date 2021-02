Suning lascia il calcio in Cina: Jiangsu sciolto! Ecco l’annuncio ufficiale

Jiangsu Suning (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Suning conferma la decisione di chiudere tutte la attività considerate irrilevanti e inizia proprio dal calcio, per ora solo in Patria. Da questo momento il Jiangsu non è più affare della famiglia Zhang, che ne ha annunciato lo stop con conseguente scioglimento

SCIOGLIMENTO JIANGSU – L’annuncio temuto, atteso e anticipato da fonti cinesi nelle ultime 24 ore è arrivato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla piattaforma Weibo e ripreso immediatamente dal sito Titan Sports Plus: il Jiangsu non c’è più. Il club calcistico campione di Cina spiega la decisione, confermando di fatto la linea della proprietà Suning: “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività. Da questo momento il Jiangsu si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e, allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”. Lo stop alle attività riguarda sia la squadra maschile sia quella femminile, oltre che il settore giovanile. Da oggi Zhang Jindong smette di controllare il Jiangsu attraverso Suning ma, arrivasse un nuovo proprietario prima dell’inizio della nuova stagione (vedi articolo), non è da escludere che il club detentore della Chinese Super League riesca a “rinascere” subito sotto una nuova proprietà. L’era Suning, però, è finita oggi. E l’Inter?