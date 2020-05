Suning, incontro tra Zhang e Samsung: “Rafforzare partnership eccellenti”

Oggi è avvenuto un incontro tra Zhang Jindong, presidente di Suning e patron dell’Inter, e dirigenti di Samsung all’interno della sede del gruppo cinese

NUOVI ACCORDI IN VISTA? – L’incontro tra Zhang Jindong, presidente di Suning e patron dell’Inter, e dirigenti di Samsung è stato reso noto con il seguente messaggio su Twitter da parte dell’azienda cinese. “Oggi Suning ha ospitato i dirigenti dell’unità Samsung Grande Cina nella nostra sede con sede a Nanchino. Il presidente Zhang Jindong ha espresso l’auspicio di continuare a rafforzare le partnership con partner eccellenti come Samsung per sviluppare ulteriormente il mercato“.

