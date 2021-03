Suning ha scelto il partner per l’Inter: in...

Suning ha scelto il partner per l’Inter: in arrivo 250 milioni e Zhang – SM

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Suning sembra aver scelto il suo partner finanziario per risolvere i problemi più imminenti e posticipare l’eventuale cessione delle quote societarie. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ -, il futuro dell’Inter degli Zhang si avvia verso Fortress

PARTNER IN AFFARI – Dal punto di vista societario, le strategie nerazzurre nel breve periodo sembrano ormai delineate. Si va verso l’iniezione di 250 milioni di euro da parte del fondo americano Fortress, che è il partner favorito per risolvere il problema della liquidità. Entro due settimane si definirà l’accordo con la proprietà Suning, che vuole mantenere la sua posizione di vertice nell’Inter. Anche per questo tornerà a Milano il Presidente Steven Zhang, che è atteso in prossimità della fumata bianca. Questo permetterà a Suning di mantenere il controllo dell’Inter e poi valutare le offerte degli altri fondi, che potranno entrare come minoranza o rilevare tutto il pacchetto di maggioranza. Ma ciò non succederà prima che la stagione sia terminata. Suning resterà al comando dell’Inter almeno fino a fine maggio, perché lo scudetto può far aumentare il valore del brand prima di un’eventuale cessione più redditizia. Ma l’arrivo dei milioni firmati Fortress per l’Inter è fondamentale per portare a termine questa stagione, rispettando tutte le scadenze previste.