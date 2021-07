Suning.com, comunicato il nome del nuovo presidente. Zhang nel CdA

Suning.com ha comunicato con una nota ufficiale la nuova composizione del CdA. Come riportato da “Calcio e Finanza”, il nuovo presidente è Huang Mingduan. Tra i nomi figura anche Steven Zhang, figlio di Jindong Zhang e presidente dell’Inter

NUOVO NUMERO UNO – Suning.com, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la composizione del nuovo CdA. Il nuovo presidente è Huang Mingduan, uomo di Alibaba. Di seguito quanto si legge nel comunicato: «Suning Tesco ha annunciato che sarà eletto il nuovo consiglio di amministrazione della società. Il consiglio di amministrazione ha eletto Huang Mingduan presidente del settimo consiglio di amministrazione; Liu Peng è stata nominata dall’azionista Taobao (China) Software Co., Ltd. e approvata dal consiglio di amministrazione come candidato a consigliere non indipendente; Ren Jun è stato nominato presidente della società e l’articolo 7 dello statuto è stato modificato».

ALTRI NOMI – Tra i nomi del nuovo CdA, figura anche quello di Steven Zhang, presidente dell’Inter: «Il presidente è il legale rappresentante della società. Xian Handi, Cao Qun e Zhang Kangyang (Steven Zhang, ndr) nel cda come amministratori non indipendenti. Inoltre, Huang Mingduan sarà il nuovo presidente di Suning.com e il signor Meng Xiangsheng ha chiesto le dimissioni dalla carica di vicepresidente senior della società a causa degli accordi di lavoro della società e non sarà più membro del comitato esecutivo».