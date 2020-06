Suning, annunciata nuova partnership: “Un altro passo per espansione”

La società Suning, proprietaria anche dell’Inter, ha annunciato oggi una nuova partnership, con Italian Trade Agency. Uno dei primi passi – come si legge dal comunicato della società – per ampliare le ambizioni globali di quest’ultima.

ESPANSIONE – Continua a espandersi la società Suning, come dichiarato nell’annuncio della partnership con Italian Trade Agency. Ecco quanto si legge sul profilo Twitter ufficiale del gruppo proprietario anche dell’Inter: “Una nuova partnership per portare più di 150 brand in Cina e introdurre con successo lo stile di vita italiano anche ai consumatori cinesi. Il padiglione italiano è solo uno dei primi passi intrapresi da Suning per ampliare le proprie ambizioni globali”.

#SuningNews We've partnered up with @ITAtradeagency to bring 150+ Italian brands to China, and successfully introduced the Authentic Italian lifestyle to Chinese consumers.

The #Italian Pavilion is just one of the 1st steps for Suning to further expand its global ambitions. pic.twitter.com/htsLKh6xT7

