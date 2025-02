Sucic, tutto definito! Settimana prossima le visite mediche con l’Inter

L’Inter e Petar Sucic pronti a legarsi insieme. Il calciatore croato, a partire da lunedì è atteso a Milano per definire il suo contratto con i nerazzurri e a svolgere le consuete visite mediche.

FUTURO – Petar Sucic è pronto a sbarcare nel mondo Inter. Il centrocampista naturalizzato croato ha chiuso in largo anticipo il passaggio in nerazzurro e sarà il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Resterà gli ultimi sei mesi alla Dinamo Zagabria così da permettergli di crescere ulteriormente senza troppe pressioni. Poi sarà arruolato alla spedizione nordamericana di Inzaghi per il Mondiale per Club. Cifre ormai confermate per il giovane talento della Dinamo: arriva per 14 milioni di euro, più 2.5 di bonus. A questo si va ad aggiungere il 10% ai croati sulla futura rivendita.

Sucic, settimana finale per firma e visite mediche

VISITE – Per quanto riguarda le visite mediche, è ormai questione di tempo. Il calciatore classe 2003 a partire dalla prossima settimana sbarcherà a Milano per le visite mediche. Solito iter medico per Sucic che andrà prima alla Clinica Humanitas di Rozzano per poi spostarsi in centro a Milano al CONI per la consueta idoneità sportiva. Ultimi dettagli da definire prima della firma in sede che potrebbe arrivare entro mercoledì per poi tornare di nuovo in Croazia per la seconda parte di stagione con il club rossoblu.