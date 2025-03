Sucic strizza l’occhio all’Inter: «Mi sto rimettendo in forma! Felice»

Sucic dal primo giugno sarà dell’Inter e dopo Croazia-Francia strizza l’occhio ai nerazzurri, informandoli sul suo stato di forma.

COME BACK – Ieri sera, la Croazia ha vinto in maniera sorprendente sulla Francia vice campione del Mondo per 2-0. Una partita dominata dai croati con grande protagonista l’ex Inter Ivan Perisic. In campo per pochi minuti nella ripresa anche Petar Sucic. Il ragazzo della Dinamo Zagabria, ma acquistato già dall’Inter per la prossima stagione, ha parlato nel day-after a sport.hrt. Il centrocampista si è riferito alla sua forma fisica: «Sono minuti importanti, come per ogni giovane giocatore, significa molto per me. Sono felice di aver potuto aiutare, ho avuto un lungo periodo senza giocare, ora sto lentamente tornando, mi sto rimettendo in forma e sono soddisfatto». L’Inter non può che gongolare per queste parole del giovane centrocampista del 2003. Si unirà al club nerazzurro per il Mondiale per club negli USA.

Sucic, in attesa dell’Inter, si gode la serata speciale di Croazia-Francia

SERATA SPECIALE – Allo stesso tempo, Sucic non ha dubbi sulla gara di ieri sera contro la Francia. Finora, a detta sua, è la partita più importante: «È stato bellissimo ieri sera, probabilmente l’avversario più duro che si potesse incontrare, sicuramente il match più importante finora».