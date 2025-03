Sucic, percorso già definito. All’Inter per raccogliere un testimone!

Petar Sucic è stato ingaggiato dall’Inter a gennaio, nella consapevolezza di dover evitare il possibile inserimento di big straniere prima dell’estate. Il croato potrà assolvere un compito specifico nel club meneghino.

IL PUNTO – Petar Sucic rappresenta un elemento su cui la dirigenza e lo staff tecnico dell’Inter puntano con convinzione in vista delle prossime stagioni. Il calciatore della Dinamo Zagabria, tornato in campo sia con il suo club che con la propria Nazionale, sta proseguendo nel suo percorso di crescita verso la piena affermazione nel calcio internazionale. I nerazzurri lo aspettano con fiducia, consapevoli di quanto possa essere utile la sua presenza a centrocampo.

Sucic e l’Inter: un compito da assolvere

LA SOSTITUZIONE – Sucic dovrebbe sostituire Davide Frattesi nello scacchiere del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il calciatore italiano resta in uscita, con le possibilità di cessione che aumentano sempre di più col passare del tempo. Il centrocampista dell’Inter sta trovando poco spazio, nella squadra di Inzaghi, a prescindere dalla competizione o dal tenore della rivale affrontata. I discorsi avviati a gennaio, in merito a un suo potenziale trasferimento, saranno inevitabilmente ripresi in estate.

IL RUOLO – Sucic potrebbe dunque rappresentare quel centrocampista di qualità in grado, al contempo, di incidere in fase offensiva grazie alla sua abilità negli inserimenti. I gol dei centrocampisti sono un marchio di fabbrica dell’Inter di Inzaghi. L’auspicio è che la sua presenza nel club nerazzurro possa significare, oltre che un apporto significativo nella manovra, anche un contributo significativo in zona gol.