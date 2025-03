Sucic per un’Inter che torna alle origini. Corsi e ricorsi – TS

Petar Sucic è il primo acquisto definito dall’Inter per la prossima stagione. L’ingaggio del croato, che arriverà in tempo per disputare il Mondiale per Club con i nerazzurri, evoca suggestioni riguardanti il passato.

IL PUNTO – Petar Sucic rappresenta un calciatore voluto con forza dall’Inter per la prossima annata. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, del tutto recuperato dal problema al piede sperimentato al termine dell’anno solare precedente, è un profilo in grado di abbinare quantità e qualità, mostrandosi abile nell’interpretare le due fasi senza perdere di efficacia nel passaggio dall’una all’altra. A ciò si aggiunge una personalità non secondaria, tale da renderlo impermeabile alle pressioni derivanti dai palcoscenici più importanti.

Sucic, un giocatore da sostituire all’Inter… e un parallelismo

LA FUNZIONE – Nonostante la sua duttilità, che gli consente di agire in tutte le posizioni del centrocampo, Sucic dovrebbe principalmente essere impiegato nel ruolo di mezzala. Il calciatore classe 2003 è, in tal senso, il sostituto naturale di Davide Frattesi, la cui partenza in estate non appare per nulla lontana. Grazie alle sue doti negli inserimenti, con l’ingaggio del croato l’Inter potrebbe così sopperire all’assenza di un uomo con gol nelle gambe, come l’italiano.

IL PARAGONE – Nel caso dell’acquisto di Sucic si intrecciano varie storie. Quando si pensa a giovani centrocampisti di talento della Dinamo Zagabria non si può non ricordare Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic, acquistati entrambi dalla compagine croata in considerazione delle loro importanti potenzialità. Se Sucic dovesse rivelarsi all’altezza dei suoi due connazionali, l’Inter potrebbe indubbiamente ritenere azzeccato il suo acquisto. Al campo il responso finale.

Fonte: Alessia Scurati – TuttoSport