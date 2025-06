Sucic ha scelto l’Inter senza esitazioni! Dagli ex solo riscontri positivi

Petar Sucic è uno dei calciatori che i tifosi dell’Inter stanno seguendo con maggior interesse al Mondiale per Club. Il croato, il cui acquisto è stato definito prima dell’estate, ha confessato di non aver mai esitato rispetto alla scelta di approdare in nerazzurro.

UNA CONVINZIONE – Petar Sucic rappresenta uno dei talenti più brillanti del calcio croato: l’Inter spera che la sua consacrazione avvenga proprio in maglia nerazzurra. Una cosa è certa, le parti si sono scelte e volute senza esitazioni sin dal primo momento. I meneghini perché hanno visto in lui un centrocampista in grado di interpretare con estrema efficacia entrambe le fasi di gioco, il croato perché intende l’Inter come lo sbocco ideale della sua carriera. Su queste basi, le premesse per vivere un’esperienza stimolante, produttiva e fruttuosa ci sono tutte.

Sucic-Croazia-Inter: una storia vincente da proseguire

MAI INTERROTTA – Sucic ha potuto contare su alcune sponde molto importanti, al momento della scelta di approdare all’Inter. Il riferimento è ai calciatori croati che hanno vestito la maglia nerazzurra nelle scorse annate, in particolare: Ivan Perisić, Marcelo Brozović e Mateo Kovačić. Tutti hanno assicurato al connazionale che trasferirsi a Milano sarebbe stata la scelta giusta dal punto di vista professionale. Anche grazie al loro consiglio di vita, Sucic ha scelto con convinzione la destinazione nerazzurra. Con un obiettivo ben definito: scrivere nuove pagine vincenti della storia che lega Croazia e Inter.