Sucic si annuncia: «Inter? Non ci ho pensato un secondo, io adatto per loro!»

Sucic parla della sua prossima avventura, ossia l’Inter. Il croato, che ha perso il campionato all’ultima giornata, nonostante il successo, si vede già nerazzurro. Le sue parole a Sportske Novosti.

ADDIO A TESTA ALTA – Petar Sucic ha parlato dopo la fine della partita tra Dinamo Zagabria e Varazdin finita 1-0 grazie alla rete del centrocampista del 2003. Dopo la sua ultima partita ha parlato così: «Mi dispiace che non sia durata di più, ma sono contento di tutto quello che ho realizzato qui, sia come squadra che come individuo. Nella mia prima stagione ho vinto tutti i trofei possibili: la Supercoppa, il campionato e la Coppa. Quest’anno non abbiamo vinto alcun trofeo, ma è così che va fatto, come ho già detto. Ho cambiato tanti allenatori e tanti compagni di squadra, ho imparato qualcosa da tutti e devo davvero ringraziare tutti: dalla vecchia dirigenza, alla nuova dirigenza, ai tifosi, alle persone che lavorano nel club, a voi che seguite tutto, agli addetti alle pulizie, alle persone che si prendono cura del campo… Non ho mai vissuto una brutta situazione, credo di andarmene a testa alta e orgoglioso».

NUOVA AVVENTURA – Sucic si prepara ad andare all’Inter: «Non vedo l’ora, quando tutto si sarà sistemato, quando sarò lì, sarò pronto. Perché se c’è una persona che può rappresentare una buona base per me, quella è proprio la Dinamo. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter, non ci ho pensato un secondo. Mi piace il loro gioco e le loro tattiche, penso che il mio profilo di gioco sia adatto a loro. Solo perché un club come questo mi vuole, non c’è bisogno di pensarci…».