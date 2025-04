Sucic: «Il gol mi dà sicurezza, perché arrivato dopo lungo stop!»

Sucic parla dopo aver segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria nella partita vinta contro l’Osijek. Il futuro giocatore dell’Inter entusiasta.

BELLA PRESTAZIONE – La Dinamo Zagabria ha vinto contro l’Osijek rispondendo dopo l’esonero di Fabio Cannavaro in settimana. I capitolini hanno trovato una vittoria molto importante in ottica classifica e a commentare il risultato ci ha pensato il prossimo centrocampista dell’Inter Petar Sucic. Le sue parole a Sportske Novosti: «Una vittoria molto importante dopo tutto quello che è successo. Sono contento che abbiamo giocato una bella partita. Certo, ci sono stati molti errori perché è difficile giocare un’intera partita senza errori, ma alla fine si tratta di tre punti».

Sucic segna e commenta con soddisfazione: l’Inter non può che sorridere

GOL SICUREZZA – Sempre Sucic, che commenta il suo gol: «Per me è un gol molto importante, soprattutto perché è arrivato dopo un lungo infortunio. Per me significa molto per la mia sicurezza, ma non significherebbe nulla se non avessimo vinto. Sappiamo cosa dobbiamo fare fino in fondo se vogliamo sperare in qualcosa. Dobbiamo vincere tutte le partite fino alla fine, ma non guardiamo troppo avanti, la prossima partita è la più importante. Dobbiamo riprenderci bene e sperare nel meglio». Bellissima peraltro la marcatura del 2003, che è andato in azione solitaria spaccando in due il centrocampo dell’Osijek per poi infilare il pallone sul secondo palo.