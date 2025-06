Sucic ha ‘rotto il ghiaccio’! Ora Chivu si aspetta due fasi all’Inter – CdS

Petar Sucic ha iniziato a dimostrare le sue qualità, in maglia Inter, in occasione del match vinto dai nerazzurri contro il River Plate per 2-0. Il tecnico Cristian Chivu ha delle richieste specifiche per il croato.

LA PRESTAZIONE – Petar Sucic è salito in cattedra nel match più importante giocato finora dall’Inter al Mondiale per Club. Contro il River Plate, infatti, il numero 8 nerazzurro ha sfoderato una prestazione da calciatore determinante, regalando spettacolo e offrendo palle gol a ripetizione ai compagni di squadra. Nonostante i soli 30 minuti a disposizione, il croato si è disimpegnato soprattutto per la sua capacità in fase di proposizione e costruzione del gioco, rendendo la vita durissima ai suoi avversari con dei cambi di passo repentini sui quali gli argentini sono andati costantemente a vuoto.

Sucic non è solo ‘proposizione’: le molteplici forme al servizio dell’Inter

POLIFUNZIONALE – Oltre alle sue indubbie qualità in fase offensiva, Sucic ha dato prova – nel corso delle ultime stagioni – di poter essere utile anche in fase di interdizione. Pur trattandosi di un fondamentale in cui il croato deve ancora crescere, le basi per essere determinante anche in esso ci sono tutte. Non è un caso che Chivu immagini per lui un ruolo da “centrocampista tuttofare“, consapevole dell’apporto che il classe 2003 è in grado di offrire all’Inter.

CERTEZZA – La certezza è che il tecnico rumeno si affiderà a lui, probabilmente a partita in corso, nel prossimo match dell’Inter contro il Fluminense. L’auspicio è quello di vederlo incidere ed essere determinante, esattamente come visto contro i cugini argentini del River Plate. Se il futuro è tutto da costruire, il presente sta già iniziando a mostrare i contorni di quello che potrà rappresentare Sucic in maglia nerazzurra.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport