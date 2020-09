Suarez-Inter, Aguilar: “Juventus in secondo piano. Poker nerazzurro?”

Condividi questo articolo

Luis Suarez Barcellona

Francesc Aguilar del Mundo Deportivo ribadisce quanto affermato ieri su Luis Suarez e l’Inter che sarebbe ora avanti alla Juventus

TWEET – Luis Suarez ieri è sbarcato in Italia ed ha sostenuto e superato l’esame d’italiano. Un passaggio che sembrava fondamentale per il trasferimento alla Juventus, ma così non sarebbe. Infatti il club bianconero sarebbe vicino all’acquisto di Edin Dzeko, ma le porte dell’Italia potrebbero non chiudersi per il Pistolero. Lo sostiene, ed anzi lo ribadisce, il giornalista del Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, che anche oggi scrive sulla pista che potrebbe portare il centravanti uruguaiano all’Inter. “La Juventus, per il momento, come vi dicevo ieri, passa in secondo piano per Luis Suarez, che ha l’Inter come società più interessata. Il club nerazzurro farebbe il poker dei goleador con Lukaku, Lautaro, Sanchez e Suárez. Quasi niente per Conte“.