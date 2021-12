Straus in vantaggio per le quote Suning dell’Inter: ecco chi è a capo del gruppo

Straus è il nome caldo per rilevare le quote di maggioranza dell’Inter nel caso in cui Suning venga soddisfatta dall’offerta. Sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola viene presentato il leader del gruppo interessato alla società nerazzurra

INTER MADE IN USA – La notizia lanciata in mattinata dal Corriere dello Sport sulla trattativa per cedere le quote dell’Inter a un gruppo statunitense contiene un nome: Straus (vedi articolo). Nonostante l’operazione condotta da Suning possa considerarsi sotto traccia, almeno finora, il nome di Daniel E. Straus è trapelato. Ed è il principale interlocutore con cui il Presidente Steven Zhang discuterà del futuro nerazzurro. Ma di chi si tratta? Straus è uomo d’affari americano. Nato a New York nel 1956 (ha 65 anni, ndr), guida un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. Inoltre gestisce un fondo, che negli ultimi anni ha investito in private equity, in campo immobiliare, nell’entertainment e quindi nello sport. E ha fondato pure la Bridge Sports LLC, attraverso la quale è diventato Vice-Presidente dei Memphis Grizzlies dopo aver rilevato una quota della franchigia NBA. Cedute le azioni nel 2018, ha fallito l’ingresso nei Minnesota Timberwolves. Il gruppo di Straus è il candidato forte tra quelli che sta incontrando Zhang negli USA. Come riportato dal collega Pietro Guadagno, i suoi collaboratori hanno già avuto modo di studiare i conti dell’Inter grazie alla documentazione messa a disposizione dalla banca d’affari.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

