Fa strano dirlo, ma Calhanoglu oggi è un problema: cambiare!

Calhanoglu è un problema? Fa veramente strano dirlo, ma ad oggi è così. Nelle ultime due partite, è stato protagonista in negativo dell’Inter.

PROBLEMA – Poco brillante nel derby, il peggiore da quando è all’Inter contro la Fiorentina. Insomma, il rientro di Hakan Calhanoglu non è stato dei migliori. Simone Inzaghi lo ha voluto lanciare dall’inizio sia nel derby contro i cugini (pareggiato per 1-1 per il rotto della cuffia) sia giovedì sera nel recupero contro la Fiorentina. In entrambi i casi, il turco si è rivelato un protagonista in negativo. Suo malgrado, infatti, ha partecipato attivamente a due dei quattro gol subiti dalla Beneamata tra domenica e giovedì. Nel derby, sua la sanguinosissima palla persa che ha dato in là alla rete di Reijnders; tre giorni dopo si è ripetuto a Firenze, perdendo palla sulla trequarti da cui è scaturito poi il secondo gol della Fiorentina per opera di Moise Kean. C’è un problema Calhanoglu!

Non è il miglior Calhanoglu e si vede: pure l’Inter ne risente

SOLUZIONE – Tra due giorni l’Inter si ripresenterà in campo contro la Fiorentina, ma questa volta lo farà tra le mura amiche di San Siro. Riecco l’interrogativo: confermare Calhanoglu oppure cambiare il regista? Kristjan Asllani, il suo sostituto naturale, e Piotr Zielinski potrebbero, in effetti, insidiare il posto al capitano della Turchia. Contro i Viola non sono ammessi più errori: ergo, servirà l’Inter migliore. Ad oggi Calhanoglu ha fatto vedere di non essere nelle migliori condizioni fisiche per giocare, quantomeno, dal primo minuto. Iniziare dalla panchina per poi subentrare a partita in corso potrebbe essere la soluzione. La settimana per l’Inter si concluderà, peraltro, con il derby d’Italia contro la Juventus: altra partita, per forza di cose, da non sbagliare.