Steven Zhang torna settimana prossima? Il problema, le date più probabili

Non viene confermato il possibile ritorno del presidente dell’Inter, Steven Zhang, a Milano la prossima settimana: la situazione

TWEET – Steven Zhang, che a inizio aprile ha incontrato il presidente di Samsung (QUI l’articolo) potrebbe non essere di ritorno a Milano la prossima settimana. A spiegarlo è Franco Vanni. Il giornalista di “Repubblica”, premettendo di non aver certezze e poter essere smentito dai fatti, ha dichiarato di non risultargli questa circostanza, nonostante avesse voluto venire a Milano per il Derby. Il motivo sarebbe legato all’obbligo di doppia quarantena. Per questa ragione sarebbe più probabile il ritorno del presidente dell’Inter a fine aprile/inizio maggio.