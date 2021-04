Steven Zhang, oggi iniziano gli incontri. Quello con Conte solo a un punto

Steven Zhang è da ieri di nuovo a Milano, per la prima volta nel 2021. Oggi iniziano gli incontri del presidente dell’Inter, e c’è attesa per quello con Conte. Che però non avverrà subito.

L’ORA DEI VERTICI – Da oggi Steven Zhang riprenderà l’Inter in mano, in tutti i sensi. Arrivato meno di ventiquattro ore fa dalla Cina, con un aereo privato, il presidente non ha dovuto fare la quarantena essendo esentato per motivi di lavoro. Per questo già da oggi inizierà con le riunioni, che risultano essere sullo stadio e il partner (vedi articolo). Poi toccherà alla squadra, sabato impegnata a Crotone, e solo dopo con Antonio Conte. Visto il momento, con la necessità di chiudere quanto prima il discorso titolo, il summit con l’allenatore sarà rinviato. È dopo che la Serie A sarà vinta che Steven Zhang potrà iniziare realmente a discutere dell’Inter 2021-2022.