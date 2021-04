Steven Zhang torna in Italia: idee e strategie su società, rinnovi e mercato

Steven Zhang dovrebbe tornare in Italia: il presidente dell’Inter avrebbe pronta una fitta agenda di incontri con diversi argomenti definiti

ARRIVO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, Steven Zhang potrebbe tornare in Italia forse già la prossima settimana. Per lui 14 giorni di quarantena e molti appuntamenti. Il presidente dell’Inter avrebbe intenzione di ribadire la volontà di Suning di restare azionista di maggioranza della società e di dedicarsi alla squadra del futuro. L’idea sarebbe quella di blindare giocatori importanti come Lautaro Martinez (QUI una recente decisione del centravanti albiceleste) e Alessandro Bastoni nonché di pensare al mercato in entrata per rinforzare la rosa di Antonio Conte (in questi giorni sono stati accostati Muriel e Maksimovic).

STRATEGIE – Quindi pensiero a definire la situazione societaria riguardo le quote di minoranza e l’arrivo di nuovi soci e poi ai rinforzi per la squadra. Da definire dunque strategie con anche budget per rinforzare l’organico nerazzurro in un incontro con dirigenza e allenatore.

RINNOVI – Prima ancora però i rinnovi, quello di Lautaro Martinez in primis. Intesa raggiunta a fine gennaio con l’attaccante argentino. Si tratterebbe di 4.5 milioni di euro più bonus di ingaggio fino al 2024 e niente più clausola rescissoria. Per Bastoni invece contratto che passerebbe dalla scadenza attuale del 2023 al 2024 con un ingaggio aumentato di un milione con bonus annessi.

