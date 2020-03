Steven Zhang insiste: “Non si giocherella sul calendario! Sicurezza prima”

Condividi questo articolo

Steven Zhang ha rilasciato un’intervista esclusiva per “La Gazzetta dello Sport”, che sarà in edicola fra poche ore. Il sito del quotidiano ha pubblicato le anticipazioni con alcuni passaggi delle parole del presidente dell’Inter, che continua a essere durissimo nei confronti della Lega Serie A dopo il post di lunedì (vedi articolo).

NON UN PASSO INDIETRO – Steven Zhang continua la sua battaglia: «Non si scherza con la salute. La sicurezza viene prima di tutto. Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio. Abbiamo delle responsabilità. Gli unici temi che in questo momento contano sono salute e sicurezza pubblica». Questa l’anticipazione pubblicata stanotte dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport”.

Fonte: Gazzetta.it – Andrea Di Caro