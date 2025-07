Stankovic, tutto bloccato! L’Inter valuta un cambio – TS

L’Inter – scrive Tuttosport – sta bloccando la cessione di Stankovic. Si lavora su alcuni dettagli legati alla recompra. Per ora tutto fermo.

CAMBIO – Se non si dovesse raggiungere un’intesa con il Club Brugge sulla clausola di riacquisto, l’Inter potrebbe riconsiderare la situazione e prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Aleksandar Stankovic in prestito. Dopo il vertice di giovedì con i dirigenti del club belga, il dialogo tra le parti prosegue, ma resta il nodo legato al diritto di riacquisto. Il Bruges, consapevole che Stankovic avrà spazio e minuti in Belgio, chiede che l’opzione di recompra sia fissata a 30 milioni e valida solo per la prossima stagione. L’Inter, invece, preferirebbe una clausola valida per due anni, con un prezzo non superiore ai 25 milioni. Su un punto però c’è intesa: la valutazione complessiva del cartellino è di 10 milioni (8 fissi più 2 di bonus).

Inter, non solo prestiti! Al lavoro per i giovani

U23 – Intanto Ebenezer Akinsanmiro prolungherà il contratto fino al 2029 e poi sarà ceduto temporaneamente: tra le possibili destinazioni, attenzione al Pisa. Per quanto riguarda la squadra Under 23, è in arrivo Riccardo Melgrati, che avrà un ruolo da guida ed esperienza tra i pali accanto al giovane Calligaris.

Fonte: Tuttosport