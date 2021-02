Stankovic torna protagonista in Milan-Inter (ma lo gioca prima e a distanza)

Inter Milan’s Serbian midfielder Dejan Stankovic celebrates after scoring during their Serie A football match AC Milan vs Inter Milan at San Siro Stadium in Milan on August 29, 2009. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Stankovic dopo circa vent’anni ha lasciato l’Italia per tornare in Patria. Anzi, a casa. Oggi è l’allenatore della “sua” Stella Rossa, che da calendario si mette puntualmente in mezzo a Milan-Inter per questioni che vanno. Non un appuntamento banale

UOMO DERBY – In carriera Dejan Stankovic ha giocato 26 partite ufficiali contro il Milan, prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell’Inter. E di Derby di Milano è sempre stato protagonista, pur non avendo messo insieme delle statistiche invidiabili nel complesso. Strano ma è così. Da centrocampista Stankovic ha segnato 6 gol, di cui 4 in maglia nerazzurra. Gli ultimi 3 in occasione di vittorie dell’Inter. Nei nove anni e mezzo passati ad Appiano Gentile da calciatore, Stankovic è stato senza dubbio tra i nerazzurri più stimati e temuti dal Milan. Un vero incubo.

INCUBO INFRASETTIMANALE – Oggi, rivestendo un altro ruolo, il classe ’78 serbo non smette di essere protagonista contro il Milan. La partita si è spostata dal campo alla panchina. Da allenatore della Stella Rossa, Stankovic domani sera ospiterà i “cugini rossoneri” per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Partita in programma a tre giorni da Milan-Inter di Serie A, meno di 72 ore. Per il “Drago nerazzurro” sarà l’occasione per cercare di prenotare il passaggio agli ottavi, sperando di trovare il “Milan B” che sta già pensando al derby di domenica. Per l’Inter, invece, la speranza è che Stankovic costringa davvero il Milan a sprecare energie utili prima di sfidarsi a San Siro. Non solo a chiacchiere. Perché in questa settimana l’obiettivo da Belgrado a Milano è lo stesso.