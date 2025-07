Stankovic dall’Inter verso il Bruges: cifre e diritto di recompra – SM

Stankovic presto diventerà un nuovo giocatore del Bruges raccogliendo l’eredità di Jashari, che dovrebbe andare al Milan. L’Inter manterrà un diritto di recompra. Ecco gli ultimi importanti aggiornamenti.

VERSO IL BELGIO – Il triangolo Milan, Bruges e Inter sta per concretizzarsi. I rossoneri nei prossimi giorni potrebbero chiudere il colpo svizzero Jashari, che andrebbe a rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Dal canto suo, il Bruges, dopo aver bussato alla porta dell’Inter per Aleksandar Stankovic, la settimana prossima il club di Viale della Liberazione e quello belga chiuderanno l’operazione. Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti: «Ad inizio settimana ci sarà un contatto diretto tra Inter e Bruges per il passaggio di Stankovic in Belgio. Operazione da 10 milioni di euro, con la società nerazzurra che manterrà un diritto di recompra. Frattesi si opera e resta all’Inter». La Beneamata, quindi, vorrà mantenere il suo controllo sul ragazzo figlio d’arte, che nella scorsa stagione ha fatto molto bene al Lucerna. Nel campionato svizzero, infatti, ha chiuso totalizzando nel complesso 40 presenze, condite da tre gol e due assist. Peraltro, Cristian Chivu lo ha visto crescere nelle giovanili nerazzurre. Da capire poi a quanto ammonterà il diritto di riacquisto del club nerazzurro.