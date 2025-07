Stankovic, contratto firmato con il Club Brugge! Le cifre

L’Inter ha chiuso, da qualche giorno a questa parte, la trattativa legata ad Aleksander Stankovic al Club Brugge. Oggi invece, sono iniziate a circolare le cifre legate all’operazione come riportato da Fabrizio Romano.

CIFRE – L’Inter e il Club Brugge hanno definito l’arrivo di Aleksandar Stankovic in Belgio. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque nel campionato belga. Nella serata di oggi, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, ha reso note le cifre dell’operazione. L’Inter incassa dieci milioni di euro, e avrà una prima clausola di riacquisto a 23 milioni di euro nel 2026. Una seconda clausola invece sarà per il 2027 a 25 milioni di euro. Ai nerazzurri poi una percentuae per una futura rivendita variabile tra il 12 e il 15%.