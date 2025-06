Staff Inter di Chivu: queste le 7 figure quasi certe (tra cui 5 ex) – Sky

Lo staff dell’Inter di Chivu inizia a prendere forma. Tra conferme e possibili modifiche, già sette figure potrebbero dirsi quasi certe. Cinque di queste rientreranno in nerazzurro. Due già presenti sotto Inzaghi.

IN VIA DI DEFINIZIONE – Piano piano prende forma l’Inter di Cristian Chivu. Domani il tecnico rumeno rescinderà dal Parma e poi verrà annunciato dall’Inter come suo nuovo primo allenatore al posto di Simone Inzaghi. Chivu ha già firmato un contratto di due anni e già domani dovrebbe recarsi ad Appiano Gentile per ritrovare l’ambiente, conoscere i primi giocatori e cominciare i primi lavori sotto la sua gestione. Mercoledì poi il volo verso gli Stati Uniti, dove il 18 la Beneamata scenderà in campo contro il Monterrey nella prima partita del Mondiale per Club. Per quanto riguarda lo staff dell’Inter, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, il quale ha annunciato il ritorno di Paolo Orlandoni, è in via di definizione. Ecco i sette componenti ad oggi della nuova panchina nerazzurra.

Nello staff dell’Inter di Chivu ci saranno cinque ritorni

STAFF – Chivu sarà ovviamente il primo allenatore dell’Inter. Poi il vice dovrebbe Giovanni Martusciello. I collaboratori tecnici Angelo Palombo e Mario Cecchi. Come preparatori atletici: Stefano Rapetti e Maurizio Franchini. Mentre i preparatori dei portieri saranno Paolo Orlandoni e Gianluca Spinelli. Come l’allenatore rumeno, saranno di ritorno in nerazzurro anche Martusciello, Palombo, Rapetti, Franchini e Orlandoni.