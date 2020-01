Squalifica Lautaro Martinez, oggi il Giudice Sportivo. Inter, rischio stangata

Lautaro Martinez ha ricevuto il cartellino rosso al 94′ di Inter-Cagliari di domenica, e oggi il Giudice Sportivo pubblicherà i provvedimenti. C’è attesa per capire le giornate di squalifica per l’argentino, che però non sarà l’unico fermato. Ecco chi è a rischio sanzione.



DERBY A FORTE RISCHIO – Lautaro Martinez rischia di saltare il derby Inter-Milan, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20.45. L’espulsione per proteste al 94′ della partita contro il Cagliari porterà l’argentino a saltare per forza l’incontro di domenica in casa dell’Udinese, poi si vedrà. La reazione nei confronti dell’arbitro Gianluca Manganiello avrà sicuramente delle ripercussioni disciplinari, bisognerà capire quanto il contestatissimo direttore di gara sarà stato pesante nel referto. Mario Balotelli nove giorni fa ha preso due giornate di squalifica, dopo gli insulti ad Antonio Giua in Brescia-Cagliari: una per il cartellino giallo (era diffidato) e una per l’espulsione diretta, la speranza è che questo sia il caso perché vorrebbe dire tornare per il derby. Ma lo scatto di rabbia di Lautaro Martinez, fra insulti successivi all’arbitro e pugni alla vetrata, rischia di costargli parecchio.

GLI ALTRI? – Da Inter-Cagliari però ci sarà qualche altra squalifica. Una è certa, per Tommaso Berni: il terzo portiere dell’Inter è stato a sua volta espulso, a fine partita, per essersi scagliato contro Manganiello. Da capire se Antonio Conte, per le contestazioni dopo il triplice fischio, e Gabriele Oriali, che ha provato a fare da mediatore, potranno avere qualche sanzione. C’è chi ha ipotizzato una prova TV per Andrea Ranocchia, inquadrato mentre sputa: difficile però pensare che l’abbia fatto rivolto al quarto ufficiale, Ivano Pezzuto. Fra poche ore le scelte del Giudice Sportivo: Lautaro Martinez e Berni di sicuro saranno fuori per squalifica in Udinese-Inter, poi il resto. E la speranza è che non ci sia un massacro disciplinare.