Squalifica Inzaghi, no ricorso come Bastoni: l’Inter lo ‘sostituisce’ a Napoli – IN

Inzaghi non sarà in panchina per squalifica contro il Napoli sabato alle ore 18. Rispetto alla sanzione per Bastoni (vedi articolo), come raccolto da Inter-News.it, per il tecnico non ci sarà ricorso.

ASSENZA CONFERMATA – L’Inter, a differenza di quanto deciso con Alessandro Bastoni, non farà ricorso per la squalifica di Simone Inzaghi. Come raccolto dalla nostra redazione la società ha accettato il verdetto del Giudice Sportivo, che ha sanzionato con una giornata e quindicimila euro di multa l’allenatore dopo il derby col Milan. Il motivo della squalifica di Inzaghi è per aver, al termine del derby, detto espressioni gravemente irriguardose all’indirizzo dell’arbitro Marco Guida, nel tunnel che porta agli spogliatoi. Come già successo nelle precedenti occasioni a sostituirlo come “primo” allenatore sabato a Napoli sarà il suo vice Massimiliano Farris. Inzaghi tornerà in panchina mercoledì prossimo in Champions League col Liverpool.