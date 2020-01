Spinazzola-Politano, stallo! Inter fa due richieste, Roma dice no: situazione

Lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano sarebbe in standby per due richieste avanzate dall’Inter alla Roma

LE ULTIME – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano sarebbe in una fase di stallo. L’Inter infatti vorrebbe fare ulteriori esami sul terzino sinistro giallorosso e cambiare la formula da prestito con obbligo di riscatto a prestito con diritto di riscatto. Contatti sarebbero in corso, ma la Roma però non avrebbe intenzione di tornare indietro dagli accordi stabiliti. Il club capitolino sarebbe determinato a chiudere su queste basi altrimenti a far saltare tutto.