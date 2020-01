Spinazzola – Politano, oggi si chiude scambio tra Inter e Roma – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, si dovrebbe definire e chiudere oggi lo scambio tra Inter e Roma (nato solo pochi giorni fa) che vede coinvolti Leonardo Spinazzola – di passaggio dai giallorossi ai nerazzurri – e Matteo Politano, pronto a tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Oggi è la giornata decisiva per lo scambio tra Inter e Roma che coinvolge Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Un’idea nata soltanto lunedì sera e portata avanti con grande velocità dalle parti in gioco. L’affare non prevede plusvalenze, con le due società che valutano i rispettivi giocatori per una cifra attorno ai 25-26 milioni di euro. L’esterno giallorosso ha già un accordo con l’Inter per 2,7 milioni di euro a stagione, mentre l’ex Sassuolo vorrebbe un aumento rispetto agli 1,6 milioni di euro che percepisce attualmente in nerazzurro.

NECESSITÀ – Un “ostacolo” non insormontabile, che dovrebbe essere risolto in giornata per chiudere già entro sera un affare lampo che va a risolvere le necessità di entrambe le squadre. L’Inter è infatti a caccia di un esterno per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, mentre la Roma cerca il sostituto di Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio occorso al legamento crociato in occasione della sfida persa all’Olimpico contro la Juventus.