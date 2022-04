Spezia-Inter, novità con Darmian e Gosens. Meccanismi da non sbagliare

In Spezia-Inter, ci sarà un duo inedito nelle fasce composto da Darmian e Gosens. I due dovranno ripetere i meccanismi della coppia titolare non facendoli rimpiangere

CAMBI − Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Spezia-Inter. I nerazzurri sono a caccia del terzo successo di fila, utile in ottica lotta Scudetto. Simone Inzaghi cambierà alcuni interpreti della formazione tipo anche in vista della semifinale di ritorno contro il Milan martedì sera (vedi articolo). Per la prima volta in stagione ci sarà un nuovo duo dal primo minuto: Matteo Darmian insieme a Robin Gosens. Il tecnico nerazzurro è infatti orientato a cambiare le corsie. Dumfries dovrebbe rifiatare partendo dalla panchina, mentre Gosens rileverà Perisic. Il croato, peraltro, non è partito con la squadra per La Spezia perché è diventato nuovamente padre. Raggiungerà il gruppo solamente nella giornata di domani (vedi articolo).

NOVITÀ − Dunque, per la prima volta in questa stagione l’Inter avrà dal primo minuto due esterni completamenti inediti. Darmian e Gosens non sono mai partiti insieme dall’inizio. Per Inzaghi è arrivato il momento di testare l’intera rosa a disposizione con il tedesco, che dopo mesi di calvario ritroverà la maglia da titolare. Cosa che non accade dallo scorso 29 settembre (Atalanta-Young Boys 1-0). In Spezia-Inter, i due dovranno ripetere lo stesso lavoro della coppia Dumfries-Perisic. Serve coordinazione sia in fase difensiva che offensiva senza mai dimenticare la connessione in fase di attacco con la consueta trama da quinto a quinto, marchio di fabbrica del duo croato-olandese.