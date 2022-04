Spezia-Inter, Dzeko in ombra. Lautaro Martinez entra e segna: le pagelle – CdS

L’Inter vince contro lo Spezia ritrovando la terza vittoria consecutiva, due cambi su tre arrivano anche dalla panchina, uno di questi Lautaro Martinez che è il migliore in campo.

LE PAGELLE – L’Inter sbanca La Spezia e porta a casa la terza vittoria consecutiva in questo 2022. Molto bene, anche questa volta, la prestazione di tutta la difesa, dove spicca il nome di Danilo D’Ambrosio, che in difesa non concede nulla, ma da “braccetto” realizza l’assist dell’1-0 con una sponda: voto 7, tra i migliori in campo. Appena dietro il solito, insuperabile, Milan Skriniar, voto 6,5, unico neo della partita: far calciare Maggiore che segna. Marcelo Brozovic ritrova il gol con l’Inter, pesantissimo perché sblocca il risultato: voto 7,5. Altro giro e altro assist per Ivan Perisic, l’uomo in più dell’Inter in questo momento, perdonabile anche il gol sbagliato: voto 7. Non tanto bene Edin Dzeko, confermato da titolare in attacco, crea degli spazi ma gioca nell’ombra, è l’unico voto sotto la sufficienza: 5,5. Lautaro Martinez entra e spacca la partita, realizzando un gol e un assist, è il migliore in campo della partita secondo il quotidiano romano: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti