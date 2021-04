Spezia-Inter 1-1 al 45′: altro errore di Handanovic, Perisic mette una pezza

Termina il primo tempo di Spezia-Inter, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa complice un errore di Samir Handanovic, ma ci pensa Ivan Perisic a trovare il gol del pari.

PRIMO TEMPO – Dopo una partenza priva di grandi sussulti, al minuto 12 arriva il primo episodio di Spezia-Inter: Farias colpisce da fuori area e un Handanovic decisamente poco reattivo si lascia sfilare il pallone sotto le mani che finisce così in rete per l’1-0. I nerazzurri faticano a trovare l’assalto giusto, creando però un’occasione con Nicolò Barella che colpisce di destro, ma il pallone sfila di poco sopra l’incrocio dei pali. Al 40′ arriva finalmente il gol del pareggio: cross dalla destra di Achraf Hakimi, rimpallo in area con Perisic che ne approfitta e trova il tocco che vale l’1-1. Inspiegabilmente, al 44′ e venti secondi (ben quaranta secondi prima del 45′), l’arbitro Chiffi decide di mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

SPEZIA 1 – 1 INTER

MARCATORI: Farias (S) al 12′, Perisic (I) al 39′

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 21 Salva Ferrer, 34 Ismajli, 19 Terzi (C), 5 Marchizza; 25 Maggiore, 8 M. Ricci, 24 Estevez; 80 Agudelo, 91 Piccoli, 17 Farias.

A disposizione: 1 Zoet; 4 Acampora, 9 Galabinov, 10 Agoumé, 11 Gyasi, 13 Capradossi, 22 Chabot, 26 Pobega, 31 Verde, 39 Dell’Orco, 69 Vignali, 88 Leo Sena.

Allenatore: V. Italiano

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Note: /; Ammoniti: /; Sostituzioni: /; Recupero: