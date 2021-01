Spezia, impresa a Napoli! Azzurri spreconi: super Nzola

Condividi questo articolo

M’Bala Nzola Spezia

Si è appena concluso il match tra Napoli e Spezia. La sfida del “Diego Maradona” valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/2021 ha visto gli ospiti imporsi con una clamorosa rimonta.

REPORT – Il Napoli crea e spreca tanto nel corso del primo tempo sfiorando ripetutamente più volte la rete del vantaggio che arriva però solo a inizio ripresa con Andrea Petagna abile a sfruttare l’assist di Giovanni Di Lorenzo. Lo Spezia però non molla e trova la rete del pareggio con M’Bala Nzola su calcio di rigore. Gli ospiti non mollano e all’82’ trovano il gol del clamoroso vantaggio con Tommaso Pobega bravo a ribadire in rete dopo il palo dell’attaccante francese nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Ardian Ismajli 5 minuti prima. Gli attacchi degli azzurri non bastano e la sfida termina 1-2 per i ragazzi di Vincenzo Italiano.