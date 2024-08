Speciale Calciomercato: Palacios-Day, poi l’Atalanta! | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con il nostro Speciale Calciomercato per Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.

IN VIDEO − Inter Chat diventa Speciale Calciomercato, il format pensato per commentare tutte le notizie di mercato nerazzurre di giornata fino alla fine della sessione estiva. Uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La puntata di oggi sarà ovviamente incentrata sul nuovo acquisto nerazzurro, a cui mancano solo le firme per l’ufficialità: Tomas Palacios. Il calciatore è arrivato oggi a Milano e ha svolto le visite mediche. Da domani poi si penserà all’Atalanta per la terza giornata di campionato. Ne hanno parlato alle 18.30 con voi su Inter Chat Speciale Calciomercato, anche con aggiornamenti in diretta, in conduzione Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Emanuele Rossi e Filippo Miosi.

Inter Chat Speciale Calciomercato LIVE: tutte le info