Sparta Praga-Inter, le probabili formazioni per la 7ª giornata di Champions League

Sparta Praga-Inter si giocherà oggi alle 21:00 allo “Stadion Letna” di Praga: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, partita della settima giornata di Champions League.

SPARTA PRAGA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Lo Sparta Praga di Friis, che ieri ha parlato in conferenza stampa, ha quattro punti in classifica e ha ancora anche qualche speranza di rientrare tra le prime 24 della Champions League, anche se dovrà assolutamente vincere le ultime due partite e poi sperare in una serie di incastri. Per questa sera contro l’Inter, la formazione dei cechi è praticamente già fatta. I leader tecnici sono in particolare sulla trequarti e in avanti, con occhi puntati sull’ex Parma e Sassuolo Lukas Haraslin e soprattutto sul nigeriano goleador Victor Olatunji. Quest’ultimo ha già segnato due reti in Champions League, dieci in 31 partite stagionali. Lo Sparta Praga non potrà però contare sull’interessante laterale Angelo Preciado. L’esterno destro ecuadoregno è fuori per infortunio.

SPARTA PRAGA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Quanto all’Inter di Simone Inzaghi, i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta verso gli ottavi di finale di Champions League. Beneamata a 13 punti al settimo posto in classifica. Il tecnico nerazzurro è pronto a rilanciare tre big come Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, che nell’ultima uscita contro l’Empoli sono entrati solamente a gara in corso. Il vero dubbio riguarda la mezzala di destra: confermare Nicolò Barella o puntare su Davide Frattesi. Al momento, l’ex Sassuolo è in vantaggio sul sardo. Una sua titolarità sarebbe un forte messaggio verso lo stesso giocatore e verso la Roma, che ne è in pressing per acquistarlo. Asllani ancora in regia al posto dell’infortunato Calhanoglu. Acerbi non convocato.

Sparta Praga-Inter, le probabili formazioni

Sparta Praga (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji.

In panchina: Vorel, Surovcik, Suchomel, Ross, Zeleny, Pavelka, Penxa, Sadilek, Pesek, Krasniqi

Allenatore: Lars Friis

Sparta Praga: Cobbaut (infortunio), Solbakken (infortunio), Rrahmani (infortunio), Preciado (infortunio), Tuci (infortunio).

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Re Cecconi, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Barella, Zanchetta, Zielinski, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Acerbi (infortunio), Bisseck (infortunio), Calhanoglu (infortunio), Di Gennaro (infortunio)

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna), Assistenti: Naranjo-Sanchez Rojo (Spagna), Quarto Uomo: Soto Grado (Spagna), VAR: Manuera (Spagna), AVAR: Gomez (Spagna)