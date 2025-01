Sparta Praga-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Sparta Praga-Inter si gioca per la settima giornata della fase campionato della Uefa Champions League 2024-25: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo “Stadion Letna” di Praga. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Sparta Praga e Inter (ore 21:00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Partita in programma

Sparta Praga-Inter, settima giornata Uefa Champions League 2024-25.

I precedenti di Sparta Praga-Inter

Le due squadre si sono affrontate in quattro precedenti occasioni nelle competizioni europee, con i nerazzurri che hanno vinto in tre occasioni, perdendo solo una gara. Questa sarà la prima volta che queste due formazioni si affronteranno tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League.

Dove e quando si gioca Sparta Praga-Inter

Stadion “Letna”, Praga, mercoledì 22 gennaio ore 21:00.

Come seguire Sparta Praga-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Dove vederla in diretta TV

Sarà trasmessa in esclusiva su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Dove vederla in LIVE streaming